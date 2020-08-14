ويستند الاتفاق، الذي لم تعلن بنوده، على اتفاق سابق في يونيو بين أسترازينيكا وتحالف اللقاحات الشاملة في أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا: "مع البدء قريبا في الإنتاج في سلسلتنا للتوريد في أوروبا، نأمل أن نجعل اللقاح متاحا على نطاق واسع وبسرعة مع تسليم الجرعات الأولى بحلول نهاية 2020".

وفي الوقت نفسه، وقعت الولايات المتحدة اتفاقيتي توريد مع أسترازينيكا وفايزر من بين صفقات التمويل الرئيسية للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا.

وكانت بريطانيا قد وقعت في وقت سابق صفقة مع "أسترازينيكا" لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح لعلاج كورونا تم اختباره من قبل جامعة "أكسفورد".

وقال د. أدريان هيل، مدير معهد جينر في جامعة أكسفورد، إن التقديرات الأولية التي تشير إلى إنتاج مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره أوكسفورد بالاشتراك مع شركة أسترا زينيكا بحلول سبتمبر، قد تكون "أقل من التوقعات" بناء على سرعة إتمام إجراء تجارب المراحل النهائية.