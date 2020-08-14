وأشادت ألمانيا بالاتفاق "التاريخي"، الذي تعهدت فيه إسرائيل بإيقاف خطة ضم أراض فلسطينية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن إقامة علاقات بين البلدين "يعد مساهمة مهمة في السلام في المنطقة".

وأضاف ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه هنأ نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي خلال مكالمة هاتفية على "هذه الخطوة التاريخية".

وتابع: "نأمل بأن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة، وأن يعطي زخما جديدا لعملية السلام في الشرق الأوسط".

كما رحبت اليابان بالبيان المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات وإسرائيل.

واعتبرت وزارة الخارجية اليابانية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل "خطوة مهمة لتخفيف التوتر الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة".