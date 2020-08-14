وتابع ملادينوف في حسابه على موقع "تويتر": "آمل أن يخلق هذا الاتفاق فرصا لإعادة الانخراط الإسرائيلي والفلسطيني. ستعمل الأمم المتحدة مع الجميع من أجل الحوار والسلام والاستقرار".

وكانت الأمم المتحدة رحبت في وقت سابق بالاتفاق الذي أعلن الخميس بين الإمارات وإسرائيل، حول مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة برعاية الولايات المتحدة.

وأشاد الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، بالبيان المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تخلق هذه الخطوة فرصة للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة من شأنها تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.