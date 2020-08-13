وتم تسجيل 750 ألفا وثلاث وفيات في العالم من بين عشرين مليونا و667 ألفا و684 إصابة بالفيروس الذي يؤدي إلى مرض "كوفيد 19".

وأكثر المناطق تضرراً هي أميركا اللاتينية والكاريبي التي سجلت 228 ألفا و572 وفاة، بينما سجلت نحو نصف الوفيات في العالم في أربع دول: الولايات المتحدة (166 ألفا و38 وفاة) والبرازيل (104 ألفا و201 وفاة) والمكسيك (54666) والهند (47033).

ويواصل عدد مصابي فيروس كورونا المستجد إصابة المزيد من الأشخاص في العالم، وسط غياب لدواء ناجع، فيما أعلنت روسيا، مؤخرا، تسجيل أول لقاح ضد العدوى، لكن الإعلان قوبل بتشكيك واسع من دول وهيئات علمية غربية.

وتعرض اللقاح الروسي للانتقاد، لأنه لم يجتز المراحل الثلاث للتجارب السريرية، واكتفى بعينة محدودة من المتطوعين، وهو أمرٌ غير كاف في مجال اللقاحات، لأن هذه الأخيرة تستوجب حذرا كبيرا، لأن مئات الملايين من البشر سيأخذون جرعة منها.

في غضون ذلك، يتواصل تطوير عشرات اللقاحات في مراحل متقدمة من التجارب السريرية، وسط آمال بأن يساعد ظهور اللقاح على تخفيف قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي في كثير من دول العالم.