وذكر الرئيس الأميركي في مقابلة هاتفية مع إذاعة فوكس سبورتس: "لقد قصر خياره على مجموعة معينة من الناس. سيقول البعض إن هذا إهانة للرجال، والبعض الآخر سيقول إنه لا بأس بذلك".

وتعهد جو بايدن الذي سيواجه ترامب في اقتراع 3 نوفمبر في بداية حملته في الربيع اختيار امرأة كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، وعليه أن يعلن خياره هذا الأسبوع.

ولم تُرشح للمنصب سوى امرأتين في التاريخ السياسي الأميركي هما سارة بايلن في عام 2008 كنائبة للمرشح الجمهوري جون ماكين، وجيرالدين فيرارو في عام 1984 مع الديمقراطي والتر مونديْل. ولم تفز أي منهما.

وأشاد دونالد ترامب في مقابلته الإذاعية، الثلاثاء، بعمل نائبه مايك بنس، مع تقليله من أهمية اختيار نائب الرئيس.

وقال "الناس لا يصوتون لمنصب نائب الرئيس، بتاتاً. يمكنك اختيار جورج واشنطن أو أبراهام لينكولن القادم من بين الأموات. إنهم ببساطة لا يصوتون لنائب الرئيس".