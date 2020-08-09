وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب حض الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق كامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أنه أعرب عن استعداد واشنطن المشاركة فيه.

وتابع "دعا الرئيس الأميركي إلى الهدوء في لبنان وأقر بالدعوات المشروعة للمتظاهرين السلميين المطالبة بالشفافية والإصلاح والمساءلة".

وأوضح أن ترامب "اتفق مع القادة الآخرين على العمل معا بشكل وثيق في جهود الاستجابة الدولية".

وشارك الرئيس الأميركي الأحد، في مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان، بعد 5 أيام من الانفجار الضخم الذي هز بيروت وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الكل يرغب في المساعدة".

ودمر الانفجار أحياء بأكملها، وتسبب في تشريد 300 ألف شخص، وهدم مؤسسات تجارية وأطاح إمدادات الحبوب الأساسية. كما خلف مقتل وإصابة الآلاف.