والقتيلان هما "حبيب داود (58 عاما) وابنته مريم (27 عاما)" حسب الوكالة التي أوضحت أنهما "قتلا حوالى الساعة 09,00 بالتوقيت المحلي، برصاص شخص كان على متن دراجة نارية".

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع في باسداران وهو شارع فخم في العاصمة الإيران.

ونقلت "مهر" عن مصدر في شرطة طهران أن القتيلين كانا في سيارة عندما "أطلق عليهما النار من قبل راكب دراجة نارية مجهول أربع مرات من جهة سائق" السيارة.

وكان داود مدرّس تاريخ بحسب الوكالة التي لم تذكر تفاصيل أخرى عن هوية الضحيتين، فيما لم تصدر الشرطة أي تعليق رسمي حتى الآن.