وتحطمت طائرة شركة "إير إنديا إكسبريس"، الجمعة، لدى هبوطها في مطار "كاليكوت الدولي"، وانشطرت إلى نصفين.

ونقلت "رويترز" عن كيه جوبالاكريشنان، رئيس منطقة مالابورام بولاية كيرالا بجنوب الهند، قوله إن الطيار ومساعده قتلا في الحادث.

من جانبه، أوضح وزير الطيران المدني هارديب سينج بوري لمحطة "دي.دي نيوز" الوطنية، أن السلطات تمكنت من إنقاذ معظم الركاب لأن النيران لم تشتعل بالطائرة.

ويعد الحادث الأسوأ من نوعه في الهند منذ عام 2010، علما أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 190 شخصا بين ركاب وأفراد طاقم.