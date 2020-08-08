وقال المكتب في بيان، إن هذه العقوبات "تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الجمعة، عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار زيادة ضغوطها على بكين.

وقامت واشنطن بفرض العقوبات، ردا على ما اعتبرته تقويضا للحكم الذاتي في المستعمرة البريطانية السابقة، من خلال قانون الصين الجديد للأمن القومي.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المسؤولين، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبحسب الأمين العام للتجارة في هونغ كونغ، إدوارد يان، فإن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ: "وحشية وغير منطقية"، محذرا من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأميركية في مركز الأعمال العالمي.

وصرّح يان للصحفيين قائلا: "هذا النوع من العقوبات، إذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، فهو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي".

وأضاف: "اذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأميركية".