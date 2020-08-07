وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن الزعيمين تحدثا هاتفيا و"عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت".

وسارعت الدول في العالم إلى تقديم مساعدات طارئة للبنان، بما في ذلك إرسال أطباء وأطنان من المعدات الصحية وأغذية.

لكن حتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة.

وكان ترامب قد أعرب عن استعداده لتقديم المساعدة إلى لبنان، لكن لم يجر الكشف عن تفاصيل بشأن أي حزم مساعدة أميركية.

يذكر أن ماكرون زار بيروت الخميس وأكد لحشود غاضبة أن المساعدات لإعادة بناء المدينة لن تذهب إلى "أياد فاسدة".

في غضون ذلك، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التحقيق سيبحث فيما إذا كان ناتجا عن قنبلة، وهو الاحتمال الذي أعلن ترامب تأييده يوم الثلاثاء بعد ساعات من الانفجار.

وبسؤاله عن نفس الأمر مجددا، قال ترامب إنه لا يمكن لأحد القطع بأن الانفجار ناجم عن هجوم.

وقد أسفر انفجار هائل هز ميناء بيروت 154 شخصا وأصاب خمسة آلاف ودمر مساحات كبيرة من المدينة.