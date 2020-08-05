ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات من الأسبوعين الماضيين، فإنه يتوفى 5900 شخص في المتوسط كل 24 ساعة، نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويعني ذلك وفاة 247 شخصا كل ساعة، أو شخص كل 15 ثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، هي من أعلى الدول تسجيلا للوفيات بسبب الوباء.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تفشي فيروس كورونا "تحت السيطرة في الولايات المتحدة"، التي تجاوز عدد الوفيات فيها 155 ألف شخص.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري: "إنهم يموتون، هذا صحيح... الوضع كذلك بالفعل لكن هذا لا يعني أننا لا نبذل كل ما بوسعنا. الأمر تحت السيطرة بأفضل ما يمكن، إنه وباء مروع".

وفي البرازيل، قلل الرئيس جايير بولسونارو من خطورة الجائحة، وعارض إجراءات الإغلاق على الرغم من إصابته وعدد من وزراء حكومته بالفيروس.

ووصلت الجائحة إلى أميركا اللاتينية على نحو أبطأ من بقية أنحاء العالم. لكن المسؤولين يكافحون للسيطرة على الفيروس منذ تفشيه هناك، في ظل الفقر وازدحام المدن في منطقة يبلغ تعداد سكانها نحو 640 مليون نسمة.

وسجلت بلدان في أنحاء أخرى من العالم، تم فيها الحد من انتشار الفيروس على ما يبدو، زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة، مما يشير إلى أن المعركة لم تنته بعد.

ورصدت أستراليا واليابان وهونغ كونغ وبوليفيا والسودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان وإسرائيل ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.

كما أعلنت أستراليا عددا قياسيا من الوفيات الجديدة، الأربعاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية هناك إلى 247 شخصا.