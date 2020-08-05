ووصف ترامب الانفجار بأنه "هجوم"، وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض "الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب".

وقال الرئيس الأميركي وفق ما نقلت "رويترز" إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما.

من جهة أخرى قالت السفارة الأميركية في بيروت إن ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة من جراء الانفجار، ويجب على سكان المنطقة البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.