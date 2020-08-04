وعرضت ناسا قبل أيام عبر موقعها الإلكتروني لمراقبة كوكب الأرض صورتين لبنغلادش، الأولى تعود ليوم 2 يونيو والثانية ليوم 25 يوليو، حيث توضح الصورة الأحدث الحجم الهائل للفيضانات التي غمرت ربع الدولة تقريبا، عبر بقعة زرقاء ضخمة تظهر بالصورة.

ورغم من اعتياد بنغلادش على هذه الفيضانات الموسمية، علما أن ذروة فترة تساقط الأمطار تكون بين شهري يونيو وأكتوبر، لكن "ناسا" أوضحت أن فيضانات هذا العام هي الأسوأ منذ عقد، كما أنها الأطول مدة منذ عام 1988.

وبحسب تقارير محلية فإن مياه الفيضانات غمرت مليون منزل تقريبا ودمرت أكثر من 1500 كم من الأراضي الزراعية، كما تسببت في عزل العديد من المناطق في بنغلادش.

يشار إلى أن فيضانات هذا العام أثرت على 4 ملايين شخص، وتسببت في مقتل 100 شخص، على الأقل بنهاية شهر يوليو الماضي.

وتعاني بنغلادش مجموعة من الكوارث مثل تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 240 ألف إصابة وأكثر من 3 آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد، كما أنها لا تزال تتعافى من آثار إعصار "أمفان" الذي ضرب أراضيها شهر مايو الماضي.