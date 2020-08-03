وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "نادرا ما استحق أحد حكم الإعدام أكثر من منفذ اعتداء بوسطن، جوهر تسارناييف".

وأضاف "أشخاص كثر دُمرت حياتهم أو خسروها. يجب على الحكومة الفيدرالية أن تسعى مجددا لفرض حكم الاعدام عليه بعد إعادة محاكمته. لا يمكن لبلدنا أن يدع حكم الاستئناف قائما".

وحُكم على جوهر (27 عاما) بالإعدام عام 2015 بعد إدانته بزرع قنبلتين مصنعتين محليا قرب خط نهاية سباق ماراثون بوسطن عام 2013، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 264 آخرين.

واعترف جوهر بتنفيذ الاعتداء، عندما كان عمره 19 عاما، مع أخيه الأكبر تامرلان، الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد 4 أيام من التفجير.

وأيدت محكمة استئناف فيدرالية في ماساشوسيتس، الجمعة، معظم الإدانات بحق جوهر، لكنها أمرت محكمة محلية بإعادة محاكمته لتحديد العقوبة بحقه وتقرير مصيره.

وقال قضاة الاستئناف الثلاثة في قرارهم إنه بغض النظر عن نتيجة المحاكمة الجديدة، فإن جوهر تسارناييف "سيمضي بقية حياته في السجن".

ويدعي محامو جوهر، الذي جاء إلى الولايات المتحدة صغيرا من إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابقة، بأن المسؤولية الأكبر للاعتداء تقع على عاتق أخيه تامرلان، مستندين إلى خلو سجله من أي أعمال عنف.

ولطالما دعا ترامب إلى زيادة فرض وتنفيذ عقوبات الإعدام، حتى أن إدارته تبدو مصممة على تنفيذ عدد قياسي من أحكام الإعدام الفيدرالية قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وتم إعدام 3 أشخاص هذا الشهر بعد أن دعا ترامب إلى استئناف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية بعد تعليق استمر 17 عاما، على الرغم من أن هذه الأحكام تعد أمرا نادرا في الولايات المتحدة، ومن المقرر إعدام محكوم رابع أواخر الشهر المقبل.