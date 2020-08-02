وأضاف المركز أنه جرى رصد إساياس على بعد حوالي 185 كيلومترا جنوب شرقي فورت لودرديل بولاية فلوريدا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 70 ميلا في الساعة.

وذكر مركز الأعاصير أنه لم يكن من المتوقع أن يضرب الإعصار البر الرئيسي بشكل مباشر، لكن موجات المد والرياح العاتية والفيضانات يمكن أن تؤثر على مناطق على طول الساحل.

وحذر المركز الوطني للأعاصير ومركز أعاصير وسط المحيط الهادئ من أن "الأمطار الغزيرة من إساياس يمكن أن تؤدي إلى فيضانات مفاجئة محتملة قد تهدد الحياة في جزر البهاما، وفيضانات مفاجئة وفي المناطق الحضرية، خاصة في المناطق المنخفضة التي تعاني من سوء خدمات الصرف شرقي فلوريدا وعبر نورث كارولينا الشمالية وساوث كارولينا إلى منتصف المحيط الأطلسي وشمال شرقي الولايات المتحدة.