وأشارت الصحيفة إلى أن امرأة في العشرينات من عمرها، وهي موظفة سابقة في البرلمان البريطاني، أبلغت الشرطة بأنها تعرضت لاعتداء وأُجبرت على ممارسة الجنس.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أنها تلقت، الجمعة، مزاعم تتعلق بأربع حوادث منفصلة بين يوليو 2019 ويناير 2020.

وقال بيان الشرطة: "تم إلقاء القبض على رجل في الخمسينات من عمره السبت الموافق الأول من أغسطس للاشتباه في ارتكابه (جريمة) اغتصاب، وهو محتجز حاليا في مركز شرطة شرق لندن".

ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى بشأن هوية الرجل المحتجز أو مهنته.