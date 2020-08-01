وردا على سؤال من عضو ديمقراطي بمجلس النواب، قال فاوتشي إن معدل التفشي في الولايات المتحدة هو نتيجة عدة عوامل، منها تخلي بعض الولايات مبكرا عن الإغلاق، وتجاهل التوجيهات الاتحادية.

وتدعو هذه التوجيهات إلى نهج تدريجي للتخلي عن الإغلاق في المطاعم والحانات والصالات الرياضية، بناء على عدد الإصابات في كل ولاية.

وكان ترامب قد كتب تغريدته أثناء استماع لجنة إشراف بمجلس النواب إلى كبير المسؤولين الصحيين المنوطين بالاستجابة الاتحادية لفيروس كورونا.

وترأس جلسة الاستماع باللجنة العضو الجمهوري جيمس كلايبرن، النائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية.

وأثارت تحذيرات فاوتشي من نطاق ومخاطر التفشي غضب واستياء بعض أنصار الرئيس، ودعوات إلى إقالته. إلا أنه تجنب أي مواجهات علنية مع البيت الأبيض.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 156 ألف وفاة. أما الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت مليونين و300 ألف.