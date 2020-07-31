وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الحادثة أسفرت عن مقتل أحد جنود المارينز وفقدان ثمانية آخرين.

وقالت السلطات العسكرية الأميركية إن الدبابة غرقت بالقرب من جزيرة مملوكة للجيش قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.

وقال الملازم كاميرون إتش إدنبرغ، المتحدث باسم قوات المارينز في معسكر بندلتون، إنهم كانوا يتوجهون في مركبة هجومية برمائية من شواطئ جزيرة سان كليمنتي إلى سفينة بحرية مساء الخميس عندما أبلغوا عن أن المركبة تغرق.

وأوضح بيان المارينز أن اثنين من جنوده الذين تم انقاذهما، أصيبا، أحدهما في المستشفى في حال حرجة والآخر في حال مستقرة.

وكانت سفن وطائرات مروحية عسكرية تبحث يوم الجمعة في بحر متقلب عن المفقودين وسط رياح معتدلة إلى شديدة.

وتقع الجزيرة المملوكة للبحرية على بعد 70 ميلاً (112 كيلومترًا) من الشاطئ من سان دييغو.

وقال سلاح المارينز إن جميع رجال المارينز تم تعيينهم في الوحدة الاستكشافية البحرية الخامسة عشرة وشاركوا في تدريبات عسكرية روتينية عندما بدأت المركبة في امتصاص الماء

وذكر العقيد كريستوفر برونزي، قائد الوحدة: "نشعر بحزن عميق لهذا الحادث المأساوي. أطلب منكم أن تبقوا مشاة البحرية والبحارة وعائلاتهم في صلواتكم بينما نواصل بحثنا".