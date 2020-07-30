وبحسب كبار المسؤولين الطبيين في بريطانيا فهناك ثمة ما يدل على أن المصابين يمكن أن يحملوا العدوى وينقلون مرض كوفيد 19 لمدة تتجاوز الأسبوع بعد ظهور الأعراض.

وأشاروا إلى أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وتظهر عليهم أعراض مرض طفيفة، ويتعافون، لديهم احتمالية ضعيفة لكن حقيقية لنقل العدوى خلال 7 إلى 9 أيام من بداية المرض.

يذكر أن فترة الحجر الصحي في بريطانيا تبلغ فقط 7 أيام وتعتبر من أقصر فترات العزل مقارنة بالدول الأوروبية. وكانت قد أوصت منظمة الصحة العالمية المواطنين الذين ظهرت عليهم الأعراض بعزل أنفسهم لمدة عشرة أيام.

من ناحية أخرى، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء معدلات الإصابة المتزايدة بوباء كوفيد 19 في عدد من الدول المجاورة.

والأسبوع الماضي، فرضت الحكومة البريطانية الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على المسافرين القادمين من إسبانيا، حيث من المقرر أن تضاف دول أخرى إلى تلك القائمة.

وعبر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن مخاوفه من تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا تبدأ في أنحاء أوروبا، مشيرا إلى أن بريطانيا لديها خطط لمنع وصولها إلى التراب البريطاني.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا بلغت 301 ألف و455 حالة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة من قبل الحكومة البريطانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس يبلغ 45 ألفاً و961 حالة منذ نحو 25 أسبوعاً، بعد الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.