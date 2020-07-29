وقال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، يوم الأربعاء، لشبكة "سكاي نيوز" إن القرار البريطاني يأتي إثر ارتفاع مستويات تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وكرواتيا وبلجيكا.

ووفقا للوزير البريطاني، ستفرض الحكومة المزيد من القيود على المسافرين إلى هذه الدول، بعد إجراء المزيد من عمليات المراجعة، ودراسة الحالة، من قبل مركز الأمن الحيوي، والذي تم إنشاؤه في بداية تفشي أزمة كورونا.

وكانت بريطانيا قد أعفت عدة دول عدة من إجراءات الحجر الصحي، من بينها دول من الشرق الأوسط، لكنها أخضعت المسافرين إلى إسبانيا إلى إجراءات العزل المنزلي، ونصحت رعاياها بعدم السفر، دون ضرورة.

يشار إلى أن بريطانيا بذلت جهوداً وابتكرت طرقاً غير تقليدية للتخفيف من آثار العزل. وقبل أسبوعين، لجأ مطار هيثرو إلى استخدام الروبوتات في بعض الأعمال للحفاظ على سلامة الركاب والشعور بالثقة في السفر، والقيام بأعمال التعقيم والتصوير الحراري.