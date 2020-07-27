وقالت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية إن جمعية "قطر الخيرية" تتولى تنفيذ مخططات نشر فكر وأجندات تنظيم الإخوان، معللة ذلك بعدد من الوثائق.

ووفق الصحيفة الألمانية فقد موّلت قطر نحو 140 مسجدا ومركزا يتبعون الإخوان، بنحو 72 مليون يورو.

ودعمت الدوحة أيضا عبر "قطر الخيرية" مركزا دينيا تابعا لجمعية في مدينة شتوتغارت الألمانية، تتبنى فكر الإخوان.

وبلغت قيمة المشروع الإجمالية مليونا و300 ألف يورو.

وتتضمن مكتبة مسجد تلك الجمعية كتبا ليوسف القرضاوي، يدعو فيها إلى غزو أوروبا من خلال الدعوة إلى الإسلام.

ووفق وثائق فرنسية، اطلعت عليها الصحيفة الألمانية، فقد استثمرت "قطر الخيرية" أكثر من 5 ملايين يورو في أربعة مشاريع، بحلول نهاية عام 2016.

ووزعت على الشكل التالي: 96 ألف يورو صرفت في منتدى ميونيخ للإسلام – 400 ألف يورو في مسجد دار السلام في برلين - 300 ألف يورو لمسجدٍ في بلدة ألمانية – 4 ملايين و400 ألف يورو إلى مركز ديني آخر في برلين.

يشار إلى أنه رغم صرف هذه المبالغ الضخمة، فإن ألمانيا تأتي في المرتبة الرابعة على سلم التمويل القطري.

وتُعد إيطاليا أكثر البلدان استهدافا، عبر تمويل الدوحة فيها لـ47 مشروعا إخوانيا.

وتعليقا على الكشف الجديد، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب، جاسم محمد، إن قطر باتت منذ سنوات متورطة في دعم الجماعات المتطرفة.

وأضاف، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن "هناك انتقادات كثيرة للحكومة الألمانية من طرف أحزاب وكتل داخل البرلمان بسب تقديم ألمانيا الجانب الاقتصادي على الجانب الأمني".

وتابع "المال القطري وصل تقريبا إلى نحو 30 مليار في ألمانيا.. كما أن الاستثمارات القطرية استطاعت أن تصل إلى رؤوس بعض الأحزاب الالمانية".

ولفت محمد إلى أن "الاستخبارات الألمانية أكدت في وقت سابق أن جماعة الإخوان أخطر من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين".