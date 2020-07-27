وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن أوبراين الذي يتولى منصبا رئيسيا في الإدارة عزل نفسه ويعمل "من مكان آمن" خارج البيت الأبيض.

وأضافت "كان اختبار أوبراين إيجابيا.. ويعاني من أعراض خفيفة".

ولفت بيان الرئاسة إلى أنه "لا خطر لإصابة الرئيس أو نائب الرئيس.. عمل مجلس الأمن القومي سيتواصل دون انقطاع".

وخضع الرئيس الأميركي ترامب أكثر من مرة لاختبار كورونا، لمعرفة ما إن كان قد أصيب بالعدوى، وكانت النتيجة دائما سلبية.

وأصيب عدد من الأشخاص في محيط الرئيس الأميركي بالفيروس وخضعوا للحجر الصحي.