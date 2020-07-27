وبدأت قناة "الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنسانية" الخاصة بتوصيل المواد الغذائية والدواء إلى إيران، إجراء عمليات تجريبية في يناير، لتساعد في تزويد الشعب الذي يعاني بالسلع السويسرية، من دون انتهاك العقوبات الأميركية.

وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نود التشديد على أن تفعيل الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنسانية يمضي قدما".

وأضافت: "وتمت الموافقة بالفعل على عدد من الشركات، وسيتبعها المزيد من الشركات. من المتوقع تنفيذ تعاملات أخرى قريبا".