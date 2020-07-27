وكشف بوتن أن العرض الذي يجري بمناسبة يوم عيد الأسطول البحري الروسي ضم 46 سفينة وأكثر من 4000 جندي، ويهدف إلى "إظهار القوة المتنامية لسلاحنا البحري".

وأضاف أن 40 سفينة من فئات مختلفة ستدخل الخدمة هذا العام، وأن البحرية الروسية ستكون مجهزة بأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت لتعزيز قدراتها القتالية.

وفي افتتاح العرض، قال "وضعنا 6 سفن أخرى في أحواض بناء السفن الثلاثة الرائدة في روسيا" في الأيام القليلة الماضية.

وجعل الكرملين "التحديث العسكري" أولويته القصوى وسط توترات مع الغرب أعقبت ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وجرت احتفالات مماثلة بالمناسبة، اليوم الأحد، في مدن الشرق الأقصى: فلاديفوستوك وبتروبافلوفسك-كامشاتسك، وسيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وسيفيرومورسك، وبالتييسك، وكاسبيرسك في جنوب روسيا، ومدينة طرطوس الساحلية في سوريا.

وحضر بوتن في وقت سابق هذا الأسبوع مراسم دخول سفن حربية جديدة إلى شبه جزيرة القرم، وتعهد بمواصلة برنامج طموح لبناء سفن حربية جديدة، قائلاً "روسيا بحاجة إلى قوة بحرية للدفاع عن مصالحها، والمساعدة في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي، والاستقرار العالمي".