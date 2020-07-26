بعد نحو 7 أشهر على ظهوره في "الجارة" الصين، وتفشيه حول العالم، أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أنها في "حالة طوارئ قصوى" بعد اشتباهها بأول إصابة بفيروس كورونا، وفق الإعلام الرسمي، معترفة للمرة الأولى بأن وباء كوفيد-19 قد يكون وصل إلى البلاد.
ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الإصابة بأنها لـ"شخص يشتبه بأنه مصاب بالفيروس الماكر عاد في 19 يوليو بعد أن اجتاز بطريقة غير شرعية خط ترسيم الحدود"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وكانت بيونغيانغ قالت في وقت سابق إنه لم تسجل أي اصابة بمرض كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا، وإن حدود البلاد لا تزال مقفلة.