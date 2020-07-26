ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الإصابة بأنها لـ"شخص يشتبه بأنه مصاب بالفيروس الماكر عاد في 19 يوليو بعد أن اجتاز بطريقة غير شرعية خط ترسيم الحدود"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكانت بيونغيانغ قالت في وقت سابق إنه لم تسجل أي اصابة بمرض كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا، وإن حدود البلاد لا تزال مقفلة.