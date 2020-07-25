وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، في تحديث صباح السبت، إن هانا هو أول إعصار في موسم الأعاصير الأطلسية لعام 2020.

وقد زادت رياحه المستديمة القصوى إلى 120 كم في الساعة، وتمركزت العاصفة على بعد حوالي 160 كيلومترا شرق-جنوب شرق كوربوس كريستي بولاية تكساس، وكانت تتحرك غربا بسرعة 15 كيلومتر في الساعة.

وتم تمديد تحذير من ارتفاع مستوى البحر جراء العاصفة من خليج بافين إلى سارجنت، جنوب خليج المكسيك، إلى بورت مانسفيلد بولاية تكساس.

وكان من المتوقع حدوث ارتفاع في مستوى البحر جراء العاصفة يصل إلى 1.5 متر في هذه المنطقة. وتم نصح الناس بحماية أرواحهم والممتلكات من ارتفاع المياه.

وقال خبراء ارصاد جوية إن الاعاصير القمعية "تورنادو" كانت ممكنة أيضا، السبت، في أجزاء من السهل الساحلي المنخفض إلى المتوسط في تكساس.