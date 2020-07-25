وتتوقع السلطات أن ترافق العاصفة المدارية "هانا" هطول أمطار غزيرة يومي السبت والأحد، وفقا لوكالة رويترز.

وازادت قوة العاصفة هانا، ويتوقع أن تصل إلى جنوبي كوربس كريستي في تكساس اليوم السبت كإعصار من الفئة الأولى تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومترا في الساعة.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأميركية إنه من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوبي تكساس وشمال شرقي المكسيك.

كما يتوقع أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.

وكان المركز الوطني الأميركي للأعاصير قال ليل الأربعاء إن العاصفة الاستوائية "غونزالو"، قد تشتد وتتحول إلى إعصار فوق المحيط الأطلسي الخميس.

والخميس كانت العاصفة "غونزالو" تقع على بعد حوالي 1685 كيلومترا إلى الشرق من جزر ويندوارد الجنوبية وتحرك رياحا تبلغ سرعتها القصوى 95 كيلومترا في الساعة.