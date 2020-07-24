وقال بوريس جونسون أمام عدد من الممرضين في مستشفى "جي بي" الجراحي بلندن، إن معارضي اللقاحات "مجانين"، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عزمها التوسع في برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا الشتوية.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه "مع استمرار الدولة في محاربة فيروس كورونا، نعتقد أنه من الممكن تخطي جائحة كورونا في منتصف السنة القادمة".

وبيّن جونسون في حديثه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتولي منصب رئاسة الوزراء أنه: "ينبغي أن أكون صريحا. ما زلت أعتقد أن أمامنا أوقاتا صعبة في إبقاء الفيروس تحت السيطرة".

وتابع قائلا: "أيام صعبة قادمة على الاقتصاد، إلا أنني لا أشك في قدرة البلاد على تخطي الأزمة والعودة على نحو أقوى من السابق".

وأكد جونسون على أن بقاء قواعد التباعد الاجتماعي مرهون بقدرة بريطانيا على التحكم بتفشي الفيروس.

وكان المسؤول البريطاني قد قال الخميس لوسائل إعلام بريطانية، إنه يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد فيروس كورونا عند اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى "إنها ليست نهاية القصة، ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة".