وفي خطاب ألقاه في كاليفورنيا واتّسم بنبرة تذكّر بتلك، التي طبعت لغة التخاطب بين الولايات المتّحدة والاتّحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة بينهما، قال الوزير الأميركي: "لقد أغلقنا هذا الأسبوع القنصلية الصينية في هيوستن لأنّها كانت مركزاً للتجسّس ولسرقة الملكية الفكرية".

وأضاف أنّ "الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة مما أدّى لخسارة ملايين الوظائف في أنحاء أميركا".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية في افتتاحيات نشرت، الخميس، إن تحرك الولايات المتحدة لإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن هو محاولة لإلقاء اللوم على الصين في إخفاقات الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر.

وقالت الولايات المتحدة، الأربعاء إنها أمهلت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأميركية والمعلومات الخاصة للأميركيين".

ويمثل القرار تصعيدا كبيرا في التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل اتهامات جديدة لبكين بالتجسس في الولايات المتحدة.

ووصفت السفارة الصينية في الولايات المتحدة التحرك بأنه "استفزاز سياسي" ودعت واشنطن للعدول عنه على الفور. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، على تويتر إن الصين "سترد حتما بإجراءات مضادة".