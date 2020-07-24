وأظهر تسجيل مصور نشرته الوكالة طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية في بادئ الأمر إن المقاتلة إسرائيلية، بينما نقلت وكالات أنباء عن قائد الطائرة الإيرانية، قوله إن مقاتلتان أمريكيتان اقتربتا من الطائرة في المجال الجوي السوري.

وقال مصدر في مطار بيروت لرويترز إن الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام في العاصمة اللبنانية.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة طويلة شركة ماهان إير بنقل أسلحة لمقاتلين مرتبطين بإيران في سوريا وأماكن أخرى.

ووصف أحد الركاب في تقرير الوكالة كيف اصطدم رأسه أثناء تغيير الارتفاع وأظهر التسجيل المصور أيضا راكبا مسنا ممدا على الأرض.

وفي وقت سابق، قالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء، إن الطيار اضطر إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من ركاب الطائرة.