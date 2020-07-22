وقالت الشركة الإثيوبية، إن الطائرة المحترقة من طراز "بوينغ 777"، أثناء تحميل بضائع في مطار بودونغ بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت أنه تم احتواء الحريق ولم يصب أي من أفراد الطاقم أو الموظفين على الأرض.

وأدى الحريق الذي شب على متن الطائرة إلى ذوبان جزء كبير من سقفها، مما يشي بشدة الحريق الذي اندلع فيها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد من طائرة إثيوبية، قبل إخماد النيران.

وتجري الخطوط الإثيوبية حاليا تحقيقا في سبب الحادث قيد التحقيق، مشيرة إلى أنها كانت في رحلة معتادة.

وقالت خدمة بيانات الطيران (فاريفلايت) إنه بعد اندلاع الحريق، تم تحويل الرحلات المتجهة إلى مطار بودونغ الدولي في شنغهاي إلى مطار هونغشياو الدولي في المدينة ذاتها.