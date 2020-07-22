وذكرت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأميركية طلب من الصين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن خلال 72 ساعة، الأمر الذي أثار حفيظة بكين التي هددت بالرد.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الجانب الأميركي طلب أمس الثلاثاء، إغلاق قنصليتنا في هيوستن، وقالت: "ندين بشدة هذه الخطوة الشائنة".

وطالبت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بـ"تصحيح القرارات" التي وصفتها بأنها "خاطئة"، قائلة: "وإلا سيكون هناك رد"، لكنها لم تحدد طبيعته.