وقامت الشرطة بين 15 و20 يوليو بسحب حوالي 191 جثة في كوشابامبا وسط البلاد، و141 في لاباز، و68 في سانتا كروز، المنطقة الواقعة في شرق البلاد.

وسجلت سانتا كروز حوالي نصف حالات الإصابات بفيروس كرونا في البلاد البالغة أكثر من 62 ألفا، كما قال المدير الوطني لقوة الشرطة إيفان روخاس.

كما تم سحب 11 جثة أيضا في بوتوسي، جنوب غربي البلاد، وتسع في شويويساكا في الجنوب الشرق. وأشار روخاس إلى أن 85 بالمئة من الجثث تعود لأشخاص توفوا بسبب وباء كوفيد-19، أو ظهرت عليهم عوارض المرض.

وبحسب المكتب الوبائي الوطني فإن انتشار كوفيد-19 يتسارع في لاباز وكوشابامبا.

وشهدت الأكوادور المجاورة لبوليفيا وضعا مماثلا في الربيع، حين اضطرت السلطات إلى جمع الجثث من الشوارع والمنازل في غواياكيل، المدينة الساحلية في غرب البلاد مع تسارع انتشار الوباء.

وبوليفيا التي تعد 11 مليون نسمة، سجلت رسميا أكثر من 2200 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.