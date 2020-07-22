ووقع الحادث الذي يخضع لتحقيق السلطات العسكرية، في منطقة الغابات بالإقليم، بعد تحطم الطائرة وهي من نوع "يو إتش 60 بلاك هوك".

وقال الرئيس الكولومبي إيفاك دوكي في خطاب تلفزيوني: "تم العثور على 9 جثث. إنها لحظة صعبة. ندرك مدى البطولة التي يظهرها جنودنا وأفراد شرطتنا كي ننعم براحة البال".

ويرفض المنشقون عن (فارك) اتفاق سلام أبرمته الجماعة المتمردة مع الحكومة عام 2016 لإنهاء القتال. ولهم وجود قوي في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وتقول مصادر أمنية إن المجموعات المنشقة عن (فارك) تركز على أنشطة الاتجار بالمخدرات والاستغلال غير المشروع للمعادن بما في ذلك الذهب.

ويملك الجيش والقوات الجوية والشرطة الوطنية في كولومبيا العشرات من طائرات الهليكوبتر "يو إتش 60" التي تستخدم لنقل القوات وتزويد الوحدات البرية بالإمدادات، ومحاربة المتمردين والعصابات الإجرامية في أنحاء البلاد.

ونجم معظم حوادث الطائرات الهليكوبتر في السنوات القليلة الماضية عن سوء الأحوال الجوية أو الأعطال الميكانيكية، وفي حالات قليلة تُنسب مثل هذه الحوادث إلى هجمات المتمردين أو العصابات الإجرامية.