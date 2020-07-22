وكتب نائب وزير الداخلية الأوكراني أنتون غيراشتشنكو على موقع فيسبوك: "جميع الرهائن أصبحوا أحرارا".

وكانت السلطات الأوكرانية قد تحدثت في البداية عن احتجاز 20 شخصا، لكن أجهزة الأمن أوضحت بعد عملية الإفراج أن عددهم 16، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استجاب لمطلب الخاطف، بنشر مقطع فيديو على صفحته على موقع فيسبوك، دعا فيه الناس لمشاهدة فيلم وثائقي.

ويدعى الفيلم "أبناء الأرض" (Earthlings)، وهو من إخراج المدافع عن الحيوانات الأميركي شون مونسون.

وقال الرئيس الأوكراني في مقطع الفيديو: "فيلم أبناء الأرض الصادر عام 2005. شاهدوه جميعا"، قبل أن يحذفه من صفحته عقب القبض على المسلح.

وكان المسلح قد أفرج في مرحلة أولى عن ثلاث رهائن، هم مسنّة ومراهق وامرأة حامل، بحسب الشرطة، ثم أُفرج عن 13 رهينة إثر عملية للقوات الخاصة والشرطة.

وقال مصدر في الشرطة الأوكرانية، إن محتجز الرهائن "سلم نفسه للشرطة".