وأوضحت الوزارة في بيان أن صاروخا من طراز "فالكون 9" أطلق القمر الاصطناعي "أناسيس 2"، فيما أكدت "سبيس إكس" أنه تم نشر القمر بعد 32 دقيقة على إقلاعه بعد ظهر الاثنين من مركز كاب كانافيرال.

وأكدت دائرة برنامج المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع، أن كوريا الجنوبية تصبح بذلك عاشر دولة في العالم تملك قمرا اصطناعيا عسكريا للاتصالات، يؤمن لجيشها "اتصالات عسكرية عبر الأقمار الصناعية متواصلة وآمنة".

وسيبلغ القمر الاصطناعي مداره الواقع على ارتفاع 36 ألف كلم بعد أسبوعين، على أن يتولى الجيش الكوري الجنوبي التحكم به في أكتوبر بعد مرحلة من الاختبارات.

وتسعى سيول لتطوير قدراتها العسكرية فيما تدفع في اتجاه وقف العمل بترتيب مع الولايات المتحدة يقضي بتولي الأميركيين قيادة القوات المشتركة في حال نشوب حرب.

وتنشر واشنطن 28500 عسكري في كوريا الجنوبية للتصدي لخطر كوريا الشمالية.

وانتهت الحرب الكورية عام 1953 بمجرد هدنة من دون توقيع اتفاق سلام، مما ترك البلدين عمليا في حالة حرب حتى الآن.