وكانت المدينة قد أعلنت المستوى الثاني في 16 يونيو، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مرتبطة بسوق شينفادي لبيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة واقعة بجنوب غرب بكين.

ومنذ 11 يونيو، سجلت بكين ما يصل إلى 335 حالة إصابة على صلة بهذه السوق، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقال ليو باي نائب أمين بلدية بكين خلال مؤتمر صحفي "بشكل عام، فإن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين.. ونقلها إلى مناطق أخرى منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة".

وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف، لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50 في المئة.

وقال ليو إنه سيتم السماح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجيا.