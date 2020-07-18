وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في التفشي الجديد لـ"كوفيد 19" في أقصى غرب الصين إلى 17، وقالت اللجنة الوطنية للصحة السبت إنه تم تحديد 16 حالة أخرى خلال الـ24 ساعة السابقة في منطقة شينجيانغ، البؤرة الجديدة، بالإضافة إلى أول حالة.

ويعد تفشي المرض في مدينة أورومتشي هو الأحدث الذي يظهر منذ تمكنت الصين إلى حد كبير من احتواء الانتشار المحلي للفيروس في مارس.

وكان أكبر تفش للمرض هو ما حدث في بكين مؤخرا بعد إصابة أكثر من 330 شخصا.

وخفضت السلطات في أورومتشي من حركة مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة، وأغلقت بعض المجتمعات السكنية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.

كما فرضت قيودا على الأشخاص الذين يغادرون المدينة، بما في ذلك تعليق خدمة مترو الأنفاق إلى المطار.