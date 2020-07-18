وكان الإطفائيون قالوا في وقت سابق إنه "لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وتظهر لقطات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب داخل الكاتدرائية، فيما تكشف لقطات أخرى جهود عمال المطافئ الذين نجحوا في التخفيف من حدة الحريق.

وقال مسؤول في مجلس المدينة إن سبب الحريق غير واضح بعد.

وبث التلفزيون الفرنسي صورا لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسية بين برجي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر، التي عانت أيضا حريقا كبيرا في عام 1972.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.