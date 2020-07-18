وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي في بيان، إن "أميركا تنعي اليوم أحد أكبر أبطال التاريخ الأميركي".

ووصفت بيلوسي جون لويس الذي كان يعاني سرطان البنكرياس والنائب لعقود، بأنه "عملاق في حركة الحقوق المدنية غيرت أخلاقه الحميدة وإيمانه وشجاعته أمتنا".

ولويس الذي ولد لمزارعين أميركيين من أصل إفريقي، كان بين أصغر أعضاء حركة "فرسان الحرية" الأوائل التي حاربت التمييز العنصري في الولايات المتحدة، مطلع ستينات القرن الماضي.

وأصبح لويس واحدا من أقوى الأصوات المنادية بالعدالة والمساواة في الولايات المتحدة.