وشدد فلوروس في تصريحات لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، على أن الجيش اليوناني "مستعد للدفاع عن وحدة أراضي بلاده وحقوقها وسيادتها ضد أي تهديد".

كما طالب فلوروس بضرورة التنسيق بين دول شرق المتوسط للحفاظ على أمن المنطقة، في ظل التحركات التركية في شرق المتوسط، وتنقيبها عن النفط قبالة السواحل القبرصية.

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي لإعداد لائحة بعقوبات شديدة ضد تركيا، بسبب سياساتها في المنطقة.

وندد ميتسوتاكيس بـ"السياسات التوسعية" لتركيا شرقي المتوسط، مؤكدا أن التصرفات التركية تزيد التوتر في عموم المنطقة.

وهناك خلافات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا منذ عقود، بدءا من نزاعات على حقوق استغلال الموارد المعدنية في بحر إيجة وحتى قبرص.