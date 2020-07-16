واستجوب رمضان، الخاضع لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا على خلفية اتهامات عديدة له بالاغتصاب، من قبل مدعي عام جنيف بحضور قاضي تحقيق فرنسي مكلف بالتحقيقات حول الجانب الفرنسي للقضية، لأكثر من ثلاث ساعات.



وتتهم امرأة سويسرية رمضان منذ 2018 باغتصابها واحتجازها في جنيف عام 2008. كما يتهم رمضان، وهو أستاذ للدراسات "الإسلامية" بجامعة أوكسفورد، في فرنسا بأربعة جرائم اغتصاب.

يذكر أن رمضان، الذي يقدم نفسه "مفكرا" دينيا، يخضع للتحقيق منذ 2 فبراير 2018 بسبب تهم تتعلق باغتصاب امرأتين في فرنسا عامي 2009 و2012. وفي منتصف نوفمبر الماضي، أطلق سراح رمضان لكنه وضع تحت الرقابة القضائية.



كذلك رفعت شكوتان بتهمة الاغتصاب بحق رمضان في مارس 2018 ويوليو 2019 وفتحت تحقيقات في هذا الملف.



وكان رمضان قد أقر بإقامة علاقات جنسية مع نساء اتهمنه بالاغتصاب، لكنه حاول إيجاد أعذار فقال إن "المعاشرة" جرت بالتراضي.



وفي ديسمبر 2018، قال تقرير صحفي إن المحققين في اتهامات الاغتصاب التي تلاحق رمضان، أفضت إلى العثور على 776 صورة جنسية لرمضان، من بينها صور "سيلفي" مع نساء في وضعيات غير أخلاقية.