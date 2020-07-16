وأوقف 40 شخصا في إيطاليا وثلاثة في فرنسا وواحد في بلجيكا، خلال هذه العملية التي تولت تنسيق الجهود خلالها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وقد سمحت بضبط 8 ملايين يورو نقدا إضافة إلى موجودات بقيمة 8 ملايين يورو وفق ما أوضح المصدر نفسه.

ووفقا للمصدر فقد قدرت الخسائر الناجمة عن هذا التزوير بنحو 10 ملايين يورو.

وفي فرنسا، ألقي القبض على شخص واحد في شارانت الأربعاء، كما أوقف الاثنان الآخران وهما إيطالي-فرنسي وإيطالي، في منطقة باريس.

وصرح المفوض إريك برتران من المكتب المركزي لمكافحة التزوير لوكالة فرانس برس أنه من المتوقع أن يحاكما الخميس قبل تسليمهما لإيطاليا.

وبدأ التحقيق من قبل السلطات الإيطالية في يناير 2018 ويتعلق بشبكة لتزوير العملات مرتبطة بمافيا كامورا في نابولي، وفقا للمصدر نفسه.

وكانت عمليات التزوير تتعلق بشكل رئيسي بفئة 50 يورو.

وعلق المفوض بقوله "على مدى السنوات القليلة الماضية، جاءت 90 بالمئة من النقود المزيفة العالية الجودة من إيطاليا. لدى مافيا كامورا ما يشبه براءات اختراع في هذه السوق".