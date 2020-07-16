وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19 وقوله إنه سيخضع لفحص آخر بعد أيام.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" البرازيل الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق من الأربعاء أن اختبارا جديدا أثبت عدم تعافي بولسونارو من إصابته بكورونا.

ومنذ التأكد من إصابته بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يقول بولسونارو إنه ما زال في صحة جيدة.

وقال مطلع الأسبوع الجاري إنه سيستأنف عمله المعتاد لو جاءت نتيجة الاختبار سلبية.