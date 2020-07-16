لكن المنتقدين اعتبروا حزمة المنح البالغ حجمها 6 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) محاولة لتعزيز شعبية الزعيم المخضرم قبل سلسلة من إجراءات العزل العام الجديدة المتوقعة على نطاق واسع.

وقال نتانياهو في خطاب تلفزيوني إن المنح ستتراوح بين 750 شيكل (219 دولارا) للفرد وما يصل إلى 3 آلاف شيكل (875 دولارا) للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أكثر.

ويجد نتانياهو، وهو في الفترة الخامسة له في السلطة، صعوبة في التصدي لحالات التفشي الجديدة لفيروس كورونا.

وقال في الخطاب التلفزيوني إنه "يبذل قصارى جهده" لتجنب فرض إجراءات جديدة للعزل العام ونفى أن تكون احتجاجات الشوارع دفعته لطرح حزمة المساعدات الجديدة.

وأضاف "لماذا نعطيكم تلكم الأموال؟ يتعين علينا تحريك الاقتصاد"، مطالبا حكومته الائتلافية بالموافقة على المدفوعات، لافتا إلى أن "هذه الأموال ستعزز الإنفاق الاستهلاكي والتوظيف".

وعاودت الحكومة فتح المدارس والعديد من الأعمال في مايو، رافعة القيود التي ساهمت في احتواء العدوى.

ومع تجاوز حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس ألفا في اليوم حاليا، قال بعض خبراء الصحة العامة إن وتيرة الخروج من إجراءات العزل كانت أسرع مما ينبغي.

ومع بلوغ البطالة معدلا قياسيا مرتفعا نسبته 21 بالمئة، تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في تل أبيب ضد نتانياهو مطالبين بإغاثتهم من المصاعب الاقتصادية.

وفي القدس، استخدمت الشرطة مدافع المياه، الثلاثاء، لتفريق آلاف المحتجين المناهضين لنتانياهو من أمام منزله، والذين طالبوه بالتنحي.