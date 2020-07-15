فقد ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن حريقا اندلع في مصنع عائم يقع جنوبي ميناء بوشهر، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، الذي أتى على عدة سفن في الميناء.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن النيران أتت على 7 سفن على الأقل في حريق ميناء بوشهر، وأن الدخان الناجم عن الحرائق غطى مساحة كبيرة، وأنه لم يقع ضحايا جراء الحريق، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت "إرنا" عن مدير عام مكتب إدارة الأزمات بمحافظة بوشهر أن الحريق اندلع في مصنع عائم يقع في أول حي تنجك الواقع جنوبي بوشهر، وإن "رجال الإطفاء يقومون بعمليات إطفاء الحرائق".

في مقاطع الفيديو التي تم انتشرت حول هذا الحادث، تبين أن اشتعلت النيران في 3 سفن على الأقل وغطت كمية كبيرة من الدخان منطقة هذا المصنع.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية فإن نشاط المصنع يقوم على إنتاج وتصنيع أوعية الألياف الزجاجية.

ويأتي هذا الحريق بعد أيام على آخر سابق شب في محطة كهرباء رئيسية في مدينة الأحواز، جنوب غربي إيران، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحريق الجديد نجم عن وقوع انفجار في محطمة الزرقان للطاقة في الأحواز.

كما جاء بعد أيام من وقوع انفجار غامض قرب موقع نووي وحريق آخر في موقع عسكري.