ولم يكشف عن أسباب وفاة زيندزي مانديلا، التي تشغل منصب سفيرة جنوب أفريقيا لدى الدنمارك.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، الاثنين، أنها ما زالت تجمع معلومات حول سبب وفاة ابنة نيلسون وويني مانديلا وتتوقع نشر بيان مفصل في وقت لاحق.

وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في بيان، أحر التعازي لأسرة مانديلا، معربا عن "حزنه العميق لنبأ وفاة زيندزي مانديلا"، بحسب فرانس برس.

وأشاد الرئيس بـ"مناضلة سياسية شجاعة" شاركت في الذراع المسلحة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، رأس الحربة في مكافحة نظام الفصل العنصري، الذي سقط رسميا في 1994 في جنوب أفريقيا.

وقال متحدث باسم مؤسسة نيلسون مانديلا لشبكة سي إن إن، الإخبارية الأميركية، إنها تتشاور حاليا مع عائلة مانديلا قبل أن تصدر بيانها الخاص.

ونشرت المؤسسة في وقت سابق أنه في نفس اليوم من عام 1969، توفي الابن الأكبر لنيلسون مانديلا، ماديبا ثيمبيلي مانديلا، في حادث سيارة.

وهناك شقيق ثالث لهما، هو زيناني مانديلا-دلاميني، الذي يشغل حاليا منصب سفير جنوب أفريقيا في كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن نيلسون مانديلا كان قد توفي في العام 2013 عن عمر يناهز 95 عاما.