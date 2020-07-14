وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 28,498 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 906,752 إصابة في عموم البلاد ، وفقا لما أفاد به مراسلنا.

كذلك أعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 553 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 23,727 حالة وفاة.

يذكر أن الهند تحتل حاليا المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وكان عدد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد قد تجاوز 13 مليون إصابة حول العالم بحسب إحصاء لرويترز.

أما عدد الوفيات، فقد بلغ أكثر من 568500 حالة وفاة ناجمة كوفيد-19 حتى الآن وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالميا بالإنفلونزا الحادة.