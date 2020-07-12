وبحسب موقع "وورد ميترز" لرصد انتشار فيروس كورونا في العالم، فقد بلغ عدد المصابين 12 مليونا و872 ألفا، و339 شخصا، من بينهم 568 ألفا و312 وفاة. أما عدد حالات الشفاء فبلغت 7 ملايين وأكثر من 500 ألف نسمة.

وفيما يلي آخر أخبار فيروس كورونا في العالم ليوم الأحد:

- ثبتت إصابة ما يقرب من 1300 شخص في أكاديمية عسكرية في إندونيسيا بوباء كوفيد-19 في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء الوباء.

- تواجه دول شرق أوروبا موجات متزايدة من عدوىفيروس كورونا، مما يؤدي إلى تدابير تقييدية جديدة، مثل الاستخدام الإجباري لأقنعة الوجه في كرواتيا، وحظر السفر أو الحجر الصحي التي تفرضها المجر.

- أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميا تسجيل 4634 وفاة من أصل 83594 إصابة (7 إصابات جديدة بين السبت والأحد) فيما شُفي 78634 شخصا.

- أحصت أوروبا 202,399 وفاة من أصل 2,828,270 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 143,624 (3,355,128 إصابة).

- في أميركا اللاتينيّة والكاريبي سُجّلت 143,176 وفاة (3,324,405 إصابات)، وآسيا 42852 وفاة (1,734,122 إصابة)، والشرق الأوسط 20199 وفاة (909,922 إصابة) وإفريقيا 12976 وفاة (578,055 إصابة).

- الصليب الأحمر اللبناني ينقل 131 شخصا تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا من منطقة روميه شمال بيروت، إلى مبنى مخصص للحجر الصحي في منطقة الكارنتينا بالمدينة.

- المجر تفرض قيودا جديدة على السفر عبر الحدود، يبدأ تطبيقها الأربعاء المقبل، لمنع انتشار فيروس كورونا.



- قالت وزارة الصحة الجزائرية إن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد "أمر طبيعي لأنه يحدث في دول أخرى".

- طالب 14 طبيبا فرنسيا معروفا "بوضع الكمامات بشكل إلزامي في كل الأماكن العامة المغلقة" في فرنسا لتجنب تسجيل ارتفاع جديد في إصابات بكوفيد-19 مع التراخي في احترام إجراءات الوقاية.

- أعلنت روسيا تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162.

- ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مسؤولين في طوكيو أكدوا رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تكافح العاصمة اليابانية للتعامل مع عودة زيادة حالات الإصابة بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

- أعلن نجم بوليوود، أميتاب باتشان، أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى في مومباي.

- سجلت الولايات المتحدة السبت 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

- سجلت الهند أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي للإصابات تسجله البلاد.