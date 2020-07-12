وقال الموقع إن عدد المصابين بـ"كوفيد-19" بمختلف أنحاء العالم بلغ نحو 12 مليون و856 ألف شخص، من بينهم ما يقارب 568 ألف وفاة.

أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهز 7.5 مليون.

وفيما يلي آخر أخبار الوباء لحظة بلحظة حول العالم:

- قالت وزارة الصحة الجزائرية إن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد "أمر طبيعي لأنه يحدث في دول أخرى".

- طالب 14 طبيبا فرنسيا معروفا "بوضع الكمامات بشكل إلزامي في كل الأماكن العامة المغلقة" في فرنسا لتجنب تسجيل ارتفاع جديد في إصابات بكوفيد-19 مع التراخي في احترام إجراءات الوقاية.

- أعلنت روسيا تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162.

- ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مسؤولين في طوكيو أكدوا رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تكافح العاصمة اليابانية للتعامل مع عودة زيادة حالات الإصابة بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

- أعلن نجم بوليوود، أميتاب باتشان، أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى في مومباي.

- سجلت الولايات المتحدة السبت 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

- سجلت الهند أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي للإصابات تسجله البلاد.